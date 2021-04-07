Крыму не хватает машинистов: их пытаются завлечь зарплатой

Крымская железная дорога (КЖД) испытывает дефицит машинистов.

Об этом на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе заявил председатель дорожной территориальной организации российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей на КЖД Василий Полищук.

«На данный момент на предприятии существует более тридцати открытых вакансий машинистов локомотивов», - сказал Полищук и добавил, что кадровый блок предприятия старается привлечь на работу молодых специалистов как из числа крымчан, так и из материковых регионов России.

В частности, были заключены договора с высшими и средними учебными заведениями с целью привлечения и трудоустройства выпускников-железнодорожников. Кроме того, были проведены переговоры с Симферопольским железнодорожным техникумом о проведении профессиональной переподготовки выпускников отделения слесарного дела. По окончании курсов они будут трудоустроены сначала помощниками машинистов, а после смогут вырасти до машинистов.

Спикер отметил, что КЖД в настоящее время активно развивается и старается обеспечить своему коллективу не только достойную заработную плату и безопасные условия труда, но и предоставить дополнительные социальные гарантии в виде медицинского обслуживания, санаторно-курортного лечения и обеспечения детей работников льготными путевками в детский оздоровительный лагерь.

«Заработная плата железнодорожников в среднем превышает 36 тыс. рублей. Кроме того, работодатель выплачивает более 11 тыс. рублей страховых медицинских взносов, и в случае болезни или получения травмы работник может рассчитывать на страховку в размере 500 тыс. рублей. Также до девяти тысяч рублей увеличена материальная помощь к отпуску, ранее она составляла 1,5 тысячи», - продолжил представитель профсоюза КЖД и отметил, что, кроме перечисленных выплат, введены нормы юбилейных и годовых премий.

При этом Полищук отметил, что, несмотря на регулярную индексацию, заработная плата сотрудников предприятия все еще неконкурентоспособна. Оплата труда все равно на 25% ниже средней по стране.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымских таксистов ждет неприятный сюрприз. В Крыму готовят изменения в законодательство, касающееся работы такси.

На выезде из Симферополя на насколько дней перекроют дорогу на Ялту. Проспект Вернадского перекроют с 7 апреля для выполнения ремонтных работ для всех видов транспорта, кроме общественного.

В Ялте появятся платные автоматизированные парковки. В рамках проекта «Умный город» в Ялте появятся платные автоматизированные парковки. Данное решение было принято на 27 сессии Ялтинского городского совета.

В Севастополе добавлен вечерний катерный рейс в Инкерман. Новый рейс добавлен на пассажирской катерной переправе через Севастопольскую бухту.