Крымских таксистов ждет неприятный сюрприз

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В Крыму готовят изменения в законодательство, касающееся работы такси.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил Андрей Козарь, председатель крымского профсоюза «Таксист», член Общественного совета при Министерстве транспорта, член Общественной палаты РК.

«Планируется ограничить «возраст» используемых автомобилей до семи лет, выбрать единый цвет транспорта, а также ужесточить требования к экологичности, классу и комфорту авто. Но самый больной вопрос для многих таксистов - замена стандартных белых номеров на желтые. Существует соответствующий ГОСТ, который устанавливает требования к номерным знакам такси и транспортных средств для перевозки пассажиров не более восьми человек, осуществляющих перевозку на основании лицензии», - сказал гость эфира.

Он отметил, что на данный момент в Крыму много нелегальных водителей-таксистов.

«Сейчас на рынок выходят много самозанятых. На сегодняшний момент таксовать как физлцо незаконно. Необходимо стать индивидуальным предпринимателем и перейти на налог для самозанятых лиц», - пояснил председатель профсоюза.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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