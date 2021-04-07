Дело по факту гибели девяти человек на трассе «Таврида» направлено в суд

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Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего индивидуального предпринимателя, осуществлявшего деятельность в сфере пассажирских перевозок.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Перевозчик обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть более двух лиц).

По версии следствия, обвиняемый при организации 30 июля 2020 года перевозки пассажиров достоверно знал, что водитель автобуса Mercedes-Benz Sprinter управляет транспортным средством на протяжении 9 часов, двигаясь по маршруту «Симферополь-Краснодар». Индивидуальный предприниматель не предоставил водителю время для отдыха, направив его в обратный путь в Севастополь.

«Около 5 часов утра 31 июля 2020 года, двигаясь по автодороге «Таврида», водитель автобуса, находясь в состоянии усталости и сниженного внимания, столкнулся с грузовым автомобилем «КАМАЗ», - говорится в сообщении пресс-службы.

В дорожно-транспортном происшествии погибли водитель и 8 пассажиров автобуса, еще 9 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Белогорский районный суд Республики Крым для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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