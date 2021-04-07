Власть
Бывший украинский чиновник обещает изгнание России из Крыма за три года
фото © Форпост
Россия не сможет удерживать Крым, если Украина продолжит водную блокаду, поэтому Киеву надо просто подождать и не поставлять воду, пока полуостров вновь не станет украинским.
Об этом в эфире телеканала «Обозреватель» заявил бывший представитель президента в АР Крым Борис Бабин.
«Если мы выдержим давление, Крым будет деоккупирован. Это натуральные процессы – они не смогут удерживать полуостров, который находится в этих условиях. Они будут вынуждены пойти на переговоры о деоккупации Крыма. Это стратегический вопрос», – сказал Бабин.
Засуха заставит Россию уйти уже через 3-4 года, уверяет он.
«Это зависит от степени неосторожности российской власти, от продолжения политики переселения в Крым колонизаторов и погоды. То есть, несколько лет или десятилетий. Например, если бы в Крыму не началась засушливая ситуация, это было бы еще 10 лет. Если эти годы будут такими засушливыми, как прошлый, это 3-4 года до «финального аккорда» и начала вывода российских войск», – считает Борис Бабин.
Он обещает, что уйдет и Черноморский флот.
«У России нет возможностей содержать базу, если флот не может полноценно функционировать. Конечно, они могут цепляться до последнего, но флот там будет как ржавое железо на воде», – рисует радужные для Украины перспективы Бабин.
Воду Украина может дать только после того, как вернет себе Крым, отрезал он.
«Что касается поставок воды, то ключевое условие – вода в Крыму будет там, где будет украинская власть», – заявил Борис Бабин.
В тексте использованы материалы: Форпост
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Бывший украинский чиновник обещает изгнание России из Крыма за три года
Россия не сможет удерживать Крым, если Украина продолжит водную блокаду, поэтому Киеву надо просто подождать и не поставлять воду, пока полуостров вновь не станет украинским.
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