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Власть

Бывший крымский чиновник стал главой департамента автодорог в Ростове

12:01 среда, 7 апреля 2021

В Ростове-на-Дону бывший высокопоставленный чиновник «Воды Крыма» Денис Водопьянов назначен на должность руководителя департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Глава Администрации Ростова Алексей Логвиненко назначил на должность директора Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Дениса Валерьевича Водопьянова», - говорится в сообщении.

Денис Водопьянов - уроженец города Алма-Ата Казахской ССР, закончил Ростовский государственный строительный университет. С 2010 по 2012 год работал в ОАО «Ростовгорстрой», с 2012 по 2015 в «РЖДстрой», где занимал должности от инженера техотдела до главного инженера.

В 2015 году начал работу в ГУП РК «Вода Крыма». Изначально был назначен на должность начальника отдела капстроительства и инвестиций, позже работал замом генерального директора, технического директора, потом стал и.о. исполнительного директора.

В 2018 году перебрался в Севастополь, где возглавил «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства».

С декабря 2020 по март 2021 работал техническим директором в ОАО «СпецПерсонал».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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