Власть
Аксенов неожиданно решил выступить за прямые выборы мэров городов в Крыму
фото © Wikimapia
Глава Республики Крым Сергей Аксенов предлагает сделать выборной должность глав администраций городов и районов в Крыму с 2024 года.
«Совместно с председателем Государственного совета Республики Крым Владимиром Андреевичем Константиновым приняли решение выдвинуть инициативу, которая предполагает изменение системы выбора глав администраций с 2024 года. Моя позиция – сделать данную должность выборной», – написал Аксенов на своей странице в Facebook.
По мнению главы республики, необходимо расширить участие крымчан в политических процессах в регионе и дать жителям РК возможность «реализовать свое волеизъявление».
На сегодняшний день назначение глав городских и районных администраций происходит по решению депутатов местных советов. Они голосуют за двух кандидатов, набравших наибольшее число баллов по итогам муниципального конкурса. Главой администрации становится кандидат, получивший наибольшее количество голосов депутатов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Бывший украинский чиновник обещает изгнание России из Крыма за три года. Россия не сможет удерживать Крым, если Украина продолжит водную блокаду, поэтому Киеву надо просто подождать и не поставлять воду, пока полуостров вновь не станет украинским.
Новый мэр Симферополя рассказал о своем видении развития города. Новый мэр Симферополя Валентин Демидов, избранный сегодня на сессии горсовета, озвучил первичные задачи на посту главы муниципального образования.
Бывший крымский чиновник стал главой департамента автодорог в Ростове. В Ростове-на-Дону бывший высокопоставленный чиновник «Воды Крыма» Денис Водопьянов назначен на должность руководителя департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения.
Маткапитал в Севастополе теперь можно оформить через МФЦ. Подать заявление на получение регионального материнского капитала при рождении второго ребенка теперь можно не только в органах социальной защиты Севастополя, но и в городских отделениях МФЦ, сообщили в профильном департаменте.
Аксенов неожиданно решил выступить за прямые выборы мэров городов в Крыму
Глава Республики Крым Сергей Аксенов предлагает сделать выборной должность глав администраций городов и районов в Крыму с 2024 года.
Бывший украинский чиновник обещает изгнание России из Крыма за три года
Россия не сможет удерживать Крым, если Украина продолжит водную блокаду, поэтому Киеву надо просто подождать и не поставлять воду, пока полуостров вновь не станет украинским.
В Севастополе разбираются с резонансным ДТП с участием автомобиля полиции видео
Резонансная авария произошла в районе Мекензиевых гор в Севастополе на минувших выходных. В субботу, 3 апреля, два легковых автомобиля KIa Rio и KIA Seed столкнулись и вылетели с дороги в кювет, при этом один из них несколько раз перевернулся.
Крымских таксистов ждет неприятный сюрприз
В Крыму готовят изменения в законодательство, касающееся работы такси.
15 часов назад
88 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки
За 6 апреля на территории Республики Крым подтверждено 88 новых случаев коронавирусной инфекции.