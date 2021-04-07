Аксенов неожиданно решил выступить за прямые выборы мэров городов в Крыму

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов предлагает сделать выборной должность глав администраций городов и районов в Крыму с 2024 года.

«Совместно с председателем Государственного совета Республики Крым Владимиром Андреевичем Константиновым приняли решение выдвинуть инициативу, которая предполагает изменение системы выбора глав администраций с 2024 года. Моя позиция – сделать данную должность выборной», – написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По мнению главы республики, необходимо расширить участие крымчан в политических процессах в регионе и дать жителям РК возможность «реализовать свое волеизъявление».

На сегодняшний день назначение глав городских и районных администраций происходит по решению депутатов местных советов. Они голосуют за двух кандидатов, набравших наибольшее число баллов по итогам муниципального конкурса. Главой администрации становится кандидат, получивший наибольшее количество голосов депутатов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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