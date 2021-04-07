Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Крыму: данные за сутки ● Коронавирус в Крыму: оперативные данные ● Крым хотят сделать центром реабилитации после коронавируса ● В Крыму 84 новых заражений коронавирусом ● Кто в Крыму должен привиться от COVID перед курортным сезоном
88 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки
фото © Новости Крыма
За 6 апреля на территории Республики Крым подтверждено 88 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«За 6 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 88 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 63 выявлены при обращении за медицинской помощью, 25 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2310 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 110 человек, выздоровевших за весь период – 35 813 человек», — сообщил Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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