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«Все будут наказаны»: губернатор Севастополя об изъятии девочки из семьи
Девочку Алину вернули ее бабушке Елене Валентиновне. Беспрецедентный случай под личный контроль взял губернатор Михаил Развожаев.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев помог несовершеннолетней жительнице Андреевки Алине вернуться к своей бабушке Елене Валентиновне. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.
«Только что вернулся из Андреевки. К счастью, все позади. Алина дома, с бабушкой. Она — большая молодец, стойкая и смелая, с хорошим чувством юмора. За последние три дня пережила столько, сколько ребенку за все детство не нужно», — написал Михаил Развожаев.
Отметим, что ранее общественник Ленур Усманов опубликовал видеоролик на своем канале в youtube, из которого стало известно, что органы полиции Севастополя ночью забрали девочку у подруги ее матери, где ребенок ночевал.
Михаил Развожаев отреагировал на видеоролик об изъятии девочки из семьи и попытках бабушки вернуть ребенка. Помощь в разрешении этой ситуации оказывала уполномоченный по правам детей в Севастополе Марина Песчанская.
«Попили чаю с тортом, обсудили дальнейшие школьные планы Алины. Пару дней Алина все же поучится дистанционно, побудет дома, чтобы восстановиться после пережитого, но в середине недели снова вернется за парту», — написал губернатор.
Кроме того, Михаил Развожаев анонсировал сегодняшний разбор полетов всех причастных к этой истории.
«Пока комментировать не буду. Разберусь до деталей и все будут наказаны. Защиту Алины и бабушки беру на личный контроль. Больше к ребенку никто не подойдет», — заключил Михаил Развожаев.
В тексте использованы материалы: Форпост
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