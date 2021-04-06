В рамках проекта «Умный город» в Ялте появятся платные автоматизированные парковки. Данное решение было принято на 27 сессии Ялтинского городского совета.

Работа в данном направлении проводится с конца минувшего года по поручению главы администрации города Ялта Янины Павленко.

Как пояснил начальник Департамента экономического развития Администрации города Ялта Эдуард Онацкий, платные парковки созданы в рамках реализации пилотного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город».

«Схема предполагает создание 36 платных парковок на 565 парковочных мест, которые будут оборудованы в местах, традиционно используемых автомобилистами Ялты и гостями города. Обслуживаться парковки будут автоматической системой управления, которая предполагает установку паркоматов, наличную или безналичную системы оплаты», — пояснил Онацкий и добавил, что внедрение системы платного паркинга на территории региона, позволит разгрузить от автотранспорта центральную часть города, увеличив количество парковок.

Он также уточнил, что тариф на использование платных парковок будет сформирован исходя из затрат на создание и эксплуатацию автоматизированной системы платных парковок. Ожидается, что данная система позволит приносить в городской бюджет порядка 65 млн рублей в год.

В перспективе, по информации руководителя Департамента экономического развития, предполагается провести ряд работ, и в частности, — определить оператора платных парковок (муниципальное предприятие), утвердить тариф, закупить оборудование, программное обеспечение, провести работу по обустройству платных парковок.

Павленко, подчеркнула, что внедрение данной системы позволит значительно увеличить доходы в местный бюджет.

«В результате, в Ялте появятся автоматизированные платные парковки, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства и все доходы пойдут в бюджет, а не в карман непонятно кому», — подчеркнула глава администрации.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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