В Ялте два жителя Москвы завалили смотровую площадку строительным мусором

Сотрудники ялтинской полиции привлекли к ответственности двух граждан за несанкционированный сброс строительного мусора.

Об этом сообщили в УМВД РФ по Ялте.

«В дежурную часть ялтинской полиции поступил звонок от гражданина, сообщившего о несанкционированном выбросе мусора в районе смотровой площадки в поселке Парковое. Стражи порядка незамедлительно отреагировали на сообщение и прибыли по указанному адресу, где задокументировали факт сброса строительного мусора на не предназначенном для этих целей участке площадью 100 квадратных метров», – рассказали правоохранители.

По словам сотрудников органов внутренних дел, ими были проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление лиц, причастных к указанной незаконной деятельности.

«По итогам проверки были установлены двое 34-летних жителей Москвы, которые допустили сброс мусора от строительных работ на участке, не предназначенном для утилизации отходов, чем нарушили требования действующего законодательства», – отметили полицейские, уточнив, что транспортировку отходов со стройки мужчины осуществляли на специальном автомобиле.

В управлении МВД подчеркнули, что за совершенное правонарушение в отношении москвичей составлено два административных протокола по части 1 статьи 8.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ – несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.

«В выявленных неправомерных действиях граждан также усматривается нарушение статьи 51 федерального закона «Об охране окружающей среды», согласно которой отходы производства подлежат сбору, накоплению, утилизации, транспортировке, условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды», – добавили стражи порядка и обратили внимание, что собранные полицейскими материалы направлены в министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым для рассмотрения и принятия соответствующего решения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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