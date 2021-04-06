Происшествия
В центре Керчи фура насмерть сбила пенсионера
В центре Керчи, недалеко от автовокзала фура насмерть сбила пожилого пешехода.
Об этом сообщили в УГИБДД МВД по РК.
«В 11:15 на улице Маршала Еременко водитель грузового автомобиля Scania с полуприцепом, двигаясь со стороны улицы Мирошника в сторону улицы Гайдара, допустил наезд на пешехода 1945 года рождения, переходившего дорогу в неположенном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП мужчина получил смертельные травмы. По факту ДТП проводится проверка», - сообщили в региональном ГИБДД.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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