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Происшествия

В центре Керчи фура насмерть сбила пенсионера

15:31 вторник, 6 апреля 2021
Керчь

В центре Керчи, недалеко от автовокзала фура насмерть сбила пожилого пешехода.

Об этом сообщили в УГИБДД МВД по РК.

«В 11:15 на улице Маршала Еременко водитель грузового автомобиля Scania с полуприцепом, двигаясь со стороны улицы Мирошника в сторону улицы Гайдара, допустил наезд на пешехода 1945 года рождения, переходившего дорогу в неположенном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП мужчина получил смертельные травмы. По факту ДТП проводится проверка», - сообщили в региональном ГИБДД.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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