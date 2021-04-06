В Симферополе двое бомжей ночью пробрались в чужой дом и наткнулись на злую хозяйку

Жительница крымской столицы сообщила правоохранителям, что ночью двое неизвестных проникли в ее дом и с применением газового баллончика похитили телефон, стоимостью около 5 тысяч рублей.

Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Отрабатывая заявление, полиция задержала двоих ранее неоднократно судимых молодых людей без определенного места жительства. От задержанных получены признательные показания.

«Молодые люди пояснили, что вечером перелезли через забор частного домовладения и, наткнувшись на хозяйку, брызнули ей в глаза газовым баллончиком.

Воспользовавшись неразберихой, они похитили лежащий на тумбочке мобильный телефон и скрылись», — рассказали в пресс-службе.

Через несколько дней парни опять залезли в это же домовладение и похитили из сарая девять алюминиевых бидонов, которые впоследствии перепродали за 11 тысяч рублей.

Теперь в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до десяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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