В Симферополе девушка попалась на подделке паспорта

18-летняя жительница крымской столицы была задержана правоохранителями.

За изготовление липового паспорта она заплатила кустарному специалисту 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Девушка использовала заведомо подложный паспорт, выданный на ее имя, с признаками подделки. Сотрудники госучреждения выявив подозрительный штамп в документе немедленно вызвали полицию.

Как рассказала девушка, регистрация в паспорте ей была необходима для получения социальных пособий. Найдя в интернете объявление об оказании помощи в оформлении документов, она передала незнакомому мужчине свой паспорт для нелегального проставления штампа, и заплатила ему за это 10 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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