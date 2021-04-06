Происшествия
В Симферополе девушка попалась на подделке паспорта
18-летняя жительница крымской столицы была задержана правоохранителями.
За изготовление липового паспорта она заплатила кустарному специалисту 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Девушка использовала заведомо подложный паспорт, выданный на ее имя, с признаками подделки. Сотрудники госучреждения выявив подозрительный штамп в документе немедленно вызвали полицию.
Как рассказала девушка, регистрация в паспорте ей была необходима для получения социальных пособий. Найдя в интернете объявление об оказании помощи в оформлении документов, она передала незнакомому мужчине свой паспорт для нелегального проставления штампа, и заплатила ему за это 10 тысяч рублей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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