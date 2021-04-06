В Севастополе добавлен вечерний катерный рейс в Инкерман

Новый рейс добавлен на пассажирской катерной переправе через Севастопольскую бухту.

Катер будет ходить вечерами по будням в Инкерман.

«В будние дни добавлен вечерний рейс в Инкерман. Отход из города в 18.20», - сообщил севастопольский морской порт.

Ранее катер совершал один рейс ежедневно из города в 7.00 и из Инкермана в 8.00.

Выручка от продажи билетов на севастопольские пассажирские катера поднялась в два раза, когда их администратором стало предприятие «Севэлектроавтотранс имени Круподерова».

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