Власть
В Севастополе добавлен вечерний катерный рейс в Инкерман
Новый рейс добавлен на пассажирской катерной переправе через Севастопольскую бухту.
Катер будет ходить вечерами по будням в Инкерман.
«В будние дни добавлен вечерний рейс в Инкерман. Отход из города в 18.20», - сообщил севастопольский морской порт.
Ранее катер совершал один рейс ежедневно из города в 7.00 и из Инкермана в 8.00.
Выручка от продажи билетов на севастопольские пассажирские катера поднялась в два раза, когда их администратором стало предприятие «Севэлектроавтотранс имени Круподерова».
Ранее Новости Крыма сообщали:
Из-за ремонта дорог изменена схема движения троллейбусов в Симферополе. В связи с проведением работ по ремонту дорог в Симферополе вводятся временные изменения в схеме движения троллейбусов.
Работников автостанции в Крыму накажут за высадку ребенка из автобуса. Подростка не пустили на последний междугородний рейс, из-за чего он не смог уехать домой.
Чем грозит жителям Ялты строительство новой объездной дороги. Власти Крыма говорят о строительстве транспортного обхода Ялты. При этом они не могут определиться: или резать проходы в скалах, или пускать трассу по эстакадам по городу. В первом случае пострадает заповедник, во втором – люди, у которых изымут участки.
С начала года аэропорт Симферополь обслужил 610 тысяч человек. Пассажиропоток аэропорта Симферополь в первом квартале 2021 года на 1,4% превысил показатели доковидного периода.
Коронавирус в Крыму: данные за сутки
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