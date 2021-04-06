В Саках местный житель обокрал кладбище

В Саках правоохранители задержали 25-летнего местного жителя, потому что он обворовал местное кладбище.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Молодой человек позарился на двухкубометровые металлические емкости для воды, которые хранились на территории погоста и использовались для нужд противопожарной безопасности. При этом, учитывая, что размер баков не позволял вывезти их без специальной техники, злоумышленник представился работникам кладбища сотрудником служб городского хозяйства, который приехал забрать «списанное» имущество. В результате, молодого человека дважды без всяких проблем пропустили на территорию на специально нанятом для «операции» погрузчике и беспрепятственно позволили вывезти баки.

Кражу обнаружили настоящие работники городского хозяйства через некоторое время после авантюры. Они и обратились в полицию. Правоохранители в ходе расследования вышли на водителей автоманипуляторов и определили машину, которую нанял злоумышленник.

«Подозреваемый дал признательные показания, сообщив, что вырученные деньги потратил на собственные нужды. Похищенные цистерны обнаружены в одном из пунктов приема металла в Симферополе. В настоящее время они возвращены на место в город Саки», - сообщили в пресс-службе МВД.

Против задержанного мужчины, который ранее, как выяснилось, уже был судим, возбудили уголовные дела за кражу. Теперь ему грозит в лучшем случае крупный штраф, а в худшем – до двух лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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