В Крыму построят три жилищных комплекса и два коттеджных поселка

В Крыму одобрили 8 проектов на общую сумму порядка 9,3 миллиардов рублей, сообщила министр финансов Крыма Ирина Кивико.

В Крыму появится три жилищных комплекса с общим объемом инвестиций 7 миллиардов рублей.

«Один из проектов будет реализован в Феодосии, другой в Симферопольском районе, третий — в Сакском районе. В рамках социальных обязательств инвесторы передадут часть квартир для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий», – сказала Кивико.

Она добавила, что инвесторы на полуострове хотят построить также два коттеджных поселка. «Два коттеджных поселка в Черноморском районе с общим объемом инвестиций около 2 миллиардов рублей. Один из проектов предполагает строительство коттеджного поселка – это более 200 коттеджей и 240 апартаментов, второй проект – на 89 коттеджей и более 150 апартаментов. Также в рамках проекта предусмотрено создание и развитие доступной туристкой среды для людей с ограниченными возможностями здоровья», – уточнила Ирина Кивико.

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