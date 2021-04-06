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В Крыму одобрили восемь инвестпроектов на сумму 9,3 млрд рублей
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Совет по улучшению инвестклимата на территории Республики Крым одобрили восемь проектов на общую сумму порядка 9,3 млрд рублей.
Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития РК.
«В Крыму появится три жилищных комплекса с общим заявленным объемом инвестиций 7 млрд рублей, – цитирует пресс-служба зампредседателя крымского правительства – министра финансов РК Ирину Кивико. – Инвесторы построят два коттеджных поселка в Черноморском районе с общим объемом инвестиций около 2 миллиардов рублей».
Уточняется, что жилищные комплексы появятся в Феодосии, Симферопольском и Сакском районах. Причем в рамках социальных обязательств инвесторы передадут часть квартир для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
«Кроме того, на территории Симферопольского района один из инвесторов построит завод по производству смесевых и сопутствующих материалов, а другой инвестор откроет предприятие по строительству модульных конструкций. Общий объем планируемых инвестиций в эти два проекта составит более 60 млн рублей», – сообщили также в пресс-службе минэкономразвития Крыма.
Кроме того в Симферопольском районе инвестор на базе совхоза-завода будет выращивать и перерабатывать виноград. Объем заявленных инвестиций по этому проекту составляет более 200 млн рублей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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