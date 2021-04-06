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Происшествия

В Крыму мошенник сдавал в аренду несуществующий автомобиль

14:26 вторник, 6 апреля 2021

Потерпевшие связывались с аферистом по телефону, после чего вносили на банковскую карту аванс за предоставление автомобиля.

Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РК.

«Скриншоты квитанций об оплате обманутые граждане направляли злоумышленнику на его номер мобильного телефона. Свои обязательства о предоставлении автомобиля мужчина не выполнил и вскоре отключил телефон», — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время установлена причастность подозреваемого к двум эпизодам аналогичных мошенничеств. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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