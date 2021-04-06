Власть
В Крыму и Севастополе изъяли более четырех тонн протухшего мяса
Более четырех тонн просроченной мясной продукции без документов выявили за месяц в Крыму и Севастополе.
Об этом сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
В частности, специалисты обнаружили, что индивидуальный предприниматель из Симферополя хранил в холодильных камерах субпродукты, мясо и колбасные изделия общим весом 1235 кг. Продукты были без маркировки, ветеринарных сопроводительных документов и с истекшими сроками годности, а холодильник - в неудовлетворительном санитарном состоянии.
Еще у одного из предпринимателей крымской столицы на хранении находилось 1935 кг замороженного мяса без маркировки и ветеринарных документов.
А у предпринимателя из Севастополя выявили 256 кг просроченного мяса птицы с истекшим сроком годности, свинину и говядину с признаками порчи.
«Вся потенциально небезопасная и некачественная продукция общим весом 4225 кг уничтожена. Всего же за март 2021 вынесено 26 постановлений, семь из которых - в виде предупреждения. Также наложено административных штрафов на сумму 1, 036 млн рублей», - подытожили в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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