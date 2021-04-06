В Гидрометцентре России сообщили об угрозе летней засухи в Крыму

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Летняя засуха в этом году может угрожать регионам Южного, Северо-Кавказского округов России и юга Черноземья, а также Крымскому полуострову, утверждает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Пока что в отдельных регионах именно Южного и Северо-Кавказского федерального округа, Крым туда входит, именно в этих регионах. Еще может быть самый-самый юг Центрального Черноземья: Воронежская, Тамбовская области», – цитирует ученого агентство ТАСС.

Он пояснил такие риски дефицитом влаги в почве.

Климатолог, доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета (КФУ) им. Вернадского Владимир Рябов в январе сообщал, что текущий год в Крыму будет засушливым, рассчитывать на осадки и наполнение водохранилища не стоит.

В Гидрометцентре Крыма в начале марта сообщали о пополнении в феврале водохранилищ на полуострове, находящихся в руслах рек, на более чем 12,3 млн кубометров воды.

Ранее в крымском Министерстве ЖКХ обновили данные наполняемости водохранилищ полуострова, два из которых истощены, пройдя отметку «мертвый объем».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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