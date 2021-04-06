В Алуште школьница упала в шахту лифта

Прокуратура Республики Крым организовала проверку по факту падения 13-летней девочки в шахту лифта в недостроенном многоэтажном доме.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По предварительным данным, 4 апреля 2021 года 13-летняя девочка совместно со своими несовершеннолетними друзьями пребывала на территории многоэтажного недостроенного здания по улице Перекопская, 4 в Алуште. В ходе игры девочка забежала в помещение шахты лифта 10 этажа здания, которое не было каким-либо образом ограждено, упав в шахту. В результате падения несовершеннолетняя получила множественные травмы», – сообщили в прокуратуре.

Сейчас ребенок госпитализирован. В настоящее время девочка находится в медицинском учреждении Симферополя в стабильном состоянии, уточнила помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

В ведомстве установили, что территория недостроенной многоэтажки не ограждена, а проходы на первый и второй этажи не заблокированы надлежащим образом. Также на объекте отсутствует охрана, что позволяет беспрепятственно проникать внутрь. Прокуратура направила в суд иск с требованиями о понуждении собственника законсервировать объект и принять необходимые меры, препятствующие несанкционированному доступу посторонних лиц на территорию недостроя.

«По факту непринятия собственником объекта должных мер по консервации объекта капитального строительства и по воспрепятствованию несанкционированному доступу внутрь объекта граждан прокурор направил материалы проверки в следственный отдел по Алуште ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю для решения пороса об уголовном преследовании по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба)», – добавили в прокуратуре.

Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц местной администрации, которые информировались о несчастных случаях на недострое, но меры не приняли.

СК также организовал проверку по данному случаю, сообщила Постнова.

«В рамках проверки устанавливаются обстоятельства нахождения несовершеннолетних на объекте, не предназначенном для детского досуга и представляющем опасность, а также соблюдение собственником долгостроя норм безопасности», – отметила Постнова.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Более трети погибших на дорогах в Севастополе стали жертвами пьяных водителей. В прошлом году в Севастополе 24 человека погибли в ДТП. При этом больше трети из этих аварий произошли по вине пьяных водителей.

Найденный в Симферополе пес с перерезанным горлом проходит курс пластических операций. Найденный на АЗС Симферополя раненный пес благодаря стараниям ветеринаров и помощи всех неравнодушных к его истории людей выжил.

В Севастополе неизвестные прокатились по лестнице к Малахову кургану. Ночью неизвестные разрушили центральный вход объекта культурного наследия «Малахов курган». Пострадала лестница и каменные фасады перил.

В Крыму свора бродячих собак разорвала косуль. На Южном берегу Крыма бродячие собаки начали свою охоту. Свора животных разорвала несколько косуль.