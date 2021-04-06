Украина проводит военные сборы территориальной обороны вблизи Крыма

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Командование Сухопутных войск Украины объявило о проведении военных сборов сил территориальной обороны в южных регионах страны, в том числе вблизи Крыма.

Целью данных сборов обозначены – «усиление и защита государственной границы, охрана и оборона определенных объектов, борьба с ДРГ».

«Основными целями сборов являются – совершенствование уровня умений и практических навыков командиров и штабов по управлению подразделениями, повышение индивидуальных навыков военнослужащих по выполнению определенных задач на реальных объектах: по охране и защите административной границы с АР Крым, прикрытие десантно-доступных участков побережья», – говорится в сообщении командования Сухопутных войск ВСУ.

Согласно информации, также планируется «выполнение задач по контролю населенных пунктов, по охране органов государственной власти, усилению охраны критических объектов, мостов, несение службы на блокпостах, контроль населенных пунктов с выполнением задач комендантского часа, борьба с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и антигосударственными незаконно образованными вооруженными формированиями».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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