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Власть

У Зеленского рассказали, сколько государств поддержали «Крымскую платформу»

11:59 вторник, 6 апреля 2021

Новую площадку для «переговоров по деоккупации Крыма» уже поддержали более десяти стран мира.

Отдельные страны дали принципиальное согласие на участие в работе «Крымской платформы», сообщила в интервью на телеканале «Дом» пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

«Президент Зеленский говорит с лидерами многих стран по поводу нового решения – о «Крымской платформе». Создание «Крымской платформы» уже приветствовали такие страны, как Литва, Великобритания, Турция и многие другие страны – их уже больше десятка. И отдельные страны уже дали свое принципиальное согласие в том, что они будут участвовать в этом формате переговоров», – сказала Мендель.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал «Крымскую платформу» «эффективным инструментом деоккупации» полуострова.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 11 марта сообщил о разработке «первого фундаментального документа со времен оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией, дающего четкие указания о том, каким способом мы будем двигаться по вопросу деоккупации Крыма».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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