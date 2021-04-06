У детского лагеря в Севастополе обнаружен мертвый олень

Животное погибло, упав с высоты, считают ветеринары.

В Севастополе в районе реки Узунджи обнаружен труп оленя. Мертвое животное найдено вблизи детского лагеря «Горный», и это не первый погибший олень в том районе, сообщается в севастопольском сегменте telegram-каналов.

По предположению авторов поста, причиной смерти оленя стали браконьеры, которые с помощью охотничьих собак до смерти загнали несчастное животное.

Как выяснилось, в Севприроднадзоре знают о произошедшем. В пресс-службе ведомства сообщили, что направили информацию о погибшем олене в управление ветеринарии для проведения исследований.

Ветеринары пришли к заключению, что животное скончалось от травм, полученных при падении. При этом причиной падения оленя могли стать другие животные, которые загнали оленя на высоту, откуда он и упал, не исключают в Севприроднадзоре.

В Севприроднадзоре также подчеркнули, что сейчас сезон охоты в регионе закрыт, поскольку идет период появления большого количества молодых особей животных. Поэтому в случае причастности к смерти животного охотников, речь может идти только о браконьерстве.

«Возможно, это действительно были охотники, хотя никто там выстрелов не слышал и ничего интересного для охоты в том районе нет», - отметили в пресс-службе ведомства.

Вместе с тем сотрудники ведомства проводят ежедневные рейды по всем охотугодьям — пока случаев незаконной охоты не было выявлено в городе.

Кроме того, добавили в управлении природных ресурсов, чаще всего в регионе олени гибнут на дорогах под колесами автомобилей.

Труп животного был передан специалистам управления ветеринарии. Информация о погибшем олене направлена Севприроднадзором в органы севастопольского УМВД, где должны будут установить, что или кто стало причиной смертельного падения животного.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Форпост

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