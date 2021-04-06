«Тридцать дармоедов»: в органах опеки Севастополя проведут проверки

В правительстве Севастополя намерены перестроить всю систему органов опеки, провести внутренние проверки и снять с должностей виновных.

Такое распоряжение дал губернатор города Михаил Развожаев на аппаратном совещании, отреагировав на историю с несовершеннолетней девочкой, которую при живой матери и здоровой бабушке ночью решили отправить в детдом.

Резонансный случай с ребенком 2009 года рождения произошел в Севастополе, в селе Андреевка, в четверг ночью. Информацию о нем опубликовали общественники в соцсетях.

«Ребенка при дееспособной нормальной, совершенно адекватной бабушке взяли и решили отправить в детдом зачем-то. Сделано это было в два часа ночи в четверг. Три дня все это там разворачивалось, потом попало в соцсети. И вся система радостно дожидалась, видимо, чем все это закончится. Я имею в виду наша государственная система: опеки, попечительство, комиссии все эти бесконечные, которые у нас насоздавали. <…> Не уведомить ни уполномоченного по правам ребенка, ни соответствующие наши службы опеки и попечительства и так далее! У нас какая-то слаженность вообще есть в работе подразделений? Ну про органы опеки я вообще молчу. <…> Тридцать человек дармоедов!» - возмутился Развожаев.

Губернатор потребовал от вице-губернатора Игоря Михеева предоставить ему исчерпывающую информацию по факту случившегося. Но отметил, что прямо сейчас ему не нужно «отчитываться и что-то рассказывать».

При этом он потребовал объяснений от главы департамента Елены Богомоловой, поинтересовавшись, хорошо ли она и ее подчиненные отдохнули на выходных и интересно ли им вообще, что происходит в городе с детьми: «Вы должны докладывать первая мне!.. Кто у вас занимается там в Нахимовском районе, опека? Провести проверку с этим человеком: он не на своем месте».

Досталось и департаменту общественной безопасности под руководством Михаила Савчина, в ведении которого находится деятельность городской и территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Михаил Развожаев подчеркнул, что никакой необходимости забирать ребенка и увозить его из дома не было: «Ребенок совершенно благополучный, ходит в школу. Была у подружки, в благополучной семье ночевала – как дети многих из нас ходят ночевать к подружкам. И уж точно не понятно зачем это надо было делать под покровом тайны».

По словам губернатора, прокуратура Севастополя по его обращению уже начала проверку по факту случившегося. Он также распорядился провести правительственную проверку в органах опеки, после чего произвести переформатирование системы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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