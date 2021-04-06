Власть
Суд в Крыму вместо приговора продлил арест украинскому военному
Джанкойский районный суд на два месяца продлил срок содержания под стражей для украинского военного Евгения Добринского – до 5 июня 2021 года.
В Крыму его обвиняют в «незаконном пересечении» границы полуострова с Херсонской областью и «контрабанде наркотиков».
Об этом рассказал адвокат украинского военного Ислям Велиляев.
«В сегодняшнем судебном заседании должно было состоятся последнее слово и оглашение приговора, однако на заседание мой подзащитный Евгений Добринский доставлен не был. Как стало известно из справки, предоставленной СИЗО, камера в которой содержат Евгения Добринского, находится на карантине из-за COVID-19. В связи с этим прокурор заявил ходатайство о продлении меры пресечения моему подзащитному на 2 месяца. Мы возражали против удовлетворения ходатайства, однако суд постановил продлить срок содержания в СИЗО Евгению Добринскому до 5 июня 2021 года», – рассказал Велиляев.
Официальной информации суда по данному заседанию и представителей СИЗО Симферополя относительно состояния Добринского нет.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Уроженец Грузии основал в Симферополе сеть подпольных казино. Следственный комитет возбудил и расследует уголовное дело в отношении жителей Симферополя, которым следствие вменяет незаконную организацию и проведение азартных игр.
Двум горе-лесорубам в Крыму грозит тюремный срок. В Красногвардейском районе Крыма полицейские вычислили двух мужчин, которые незаконно вырубили больше десятка плодовых деревьев.
Очередного севастопольца будут судить за половые преступления в отношении детей. Севастополец предстанет перед судом за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних детей.
Кто в Севастополе будет бороться с нарушителями тишины. Кому составлять протоколы об административных нарушениях, если люди жалуются на невозможность отдохнуть от шума? Ответ, казалось бы, очевиден — конечно, полиции, которая выезжает на место.
Коронавирус в Крыму: данные за сутки
За минувшие сутки на территории республики выявлено 89 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
В Гидрометцентре России сообщили об угрозе летней засухи в Крыму
Летняя засуха в этом году может угрожать регионам Южного, Северо-Кавказского округов России и юга Черноземья, а также Крымскому полуострову, утверждает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Одичавшие собаки терроризируют обитателей Южного берега Крыма
Одичавшие собаки терроризируют обитателей южнобережных лесов Крыма. На днях местные жители обнаружили несколько растерзанных косуль.
С крымчан начнут взымать новый налог
Налоговые уведомления разошлют до 1 ноября, а уплатить его нужно будет до 1 декабря.
24 часа назад
Дожди не помогают: ситуация с водохранилищами в Крыму
15 часов назад
В Крыму одобрили восемь инвестпроектов на сумму 9,3 млрд рублей
Совет по улучшению инвестклимата на территории Республики Крым одобрили восемь проектов на общую сумму порядка 9,3 млрд рублей.