Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.0
воздух +11
море +9

Власть

Суд в Крыму вместо приговора продлил арест украинскому военному

08:10 вторник, 6 апреля 2021

Джанкойский районный суд на два месяца продлил срок содержания под стражей для украинского военного Евгения Добринского – до 5 июня 2021 года.

В Крыму его обвиняют в «незаконном пересечении» границы полуострова с Херсонской областью и «контрабанде наркотиков».

Об этом рассказал адвокат украинского военного Ислям Велиляев.

«В сегодняшнем судебном заседании должно было состоятся последнее слово и оглашение приговора, однако на заседание мой подзащитный Евгений Добринский доставлен не был. Как стало известно из справки, предоставленной СИЗО, камера в которой содержат Евгения Добринского, находится на карантине из-за COVID-19. В связи с этим прокурор заявил ходатайство о продлении меры пресечения моему подзащитному на 2 месяца. Мы возражали против удовлетворения ходатайства, однако суд постановил продлить срок содержания в СИЗО Евгению Добринскому до 5 июня 2021 года», – рассказал Велиляев.

Официальной информации суда по данному заседанию и представителей СИЗО Симферополя относительно состояния Добринского нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Уроженец Грузии основал в Симферополе сеть подпольных казино. Следственный комитет возбудил и расследует уголовное дело в отношении жителей Симферополя, которым следствие вменяет незаконную организацию и проведение азартных игр.

Двум горе-лесорубам в Крыму грозит тюремный срок. В Красногвардейском районе Крыма полицейские вычислили двух мужчин, которые незаконно вырубили больше десятка плодовых деревьев.

Очередного севастопольца будут судить за половые преступления в отношении детей. Севастополец предстанет перед судом за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних детей.

Кто в Севастополе будет бороться с нарушителями тишины. Кому составлять протоколы об административных нарушениях, если люди жалуются на невозможность отдохнуть от шума? Ответ, казалось бы, очевиден — конечно, полиции, которая выезжает на место.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Крыму: данные за сутки

Коронавирус в Крыму: данные за сутки

За минувшие сутки на территории республики выявлено 89 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Водный кризис
В Гидрометцентре России сообщили об угрозе летней засухи в Крыму

В Гидрометцентре России сообщили об угрозе летней засухи в Крыму

Летняя засуха в этом году может угрожать регионам Южного, Северо-Кавказского округов России и юга Черноземья, а также Крымскому полуострову, утверждает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Происшествия
Одичавшие собаки терроризируют обитателей Южного берега Крыма

Одичавшие собаки терроризируют обитателей Южного берега Крыма

Одичавшие собаки терроризируют обитателей южнобережных лесов Крыма. На днях местные жители обнаружили несколько растерзанных косуль.

Власть
В Крыму одобрили восемь инвестпроектов на сумму 9,3 млрд рублей

В Крыму одобрили восемь инвестпроектов на сумму 9,3 млрд рублей

Совет по улучшению инвестклимата на территории Республики Крым одобрили восемь проектов на общую сумму порядка 9,3 млрд рублей.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации