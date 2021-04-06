Суд в Крыму вместо приговора продлил арест украинскому военному

Джанкойский районный суд на два месяца продлил срок содержания под стражей для украинского военного Евгения Добринского – до 5 июня 2021 года.

В Крыму его обвиняют в «незаконном пересечении» границы полуострова с Херсонской областью и «контрабанде наркотиков».

Об этом рассказал адвокат украинского военного Ислям Велиляев.

«В сегодняшнем судебном заседании должно было состоятся последнее слово и оглашение приговора, однако на заседание мой подзащитный Евгений Добринский доставлен не был. Как стало известно из справки, предоставленной СИЗО, камера в которой содержат Евгения Добринского, находится на карантине из-за COVID-19. В связи с этим прокурор заявил ходатайство о продлении меры пресечения моему подзащитному на 2 месяца. Мы возражали против удовлетворения ходатайства, однако суд постановил продлить срок содержания в СИЗО Евгению Добринскому до 5 июня 2021 года», – рассказал Велиляев.

Официальной информации суда по данному заседанию и представителей СИЗО Симферополя относительно состояния Добринского нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Уроженец Грузии основал в Симферополе сеть подпольных казино. Следственный комитет возбудил и расследует уголовное дело в отношении жителей Симферополя, которым следствие вменяет незаконную организацию и проведение азартных игр.

Двум горе-лесорубам в Крыму грозит тюремный срок. В Красногвардейском районе Крыма полицейские вычислили двух мужчин, которые незаконно вырубили больше десятка плодовых деревьев.

Очередного севастопольца будут судить за половые преступления в отношении детей. Севастополец предстанет перед судом за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних детей.

Кто в Севастополе будет бороться с нарушителями тишины. Кому составлять протоколы об административных нарушениях, если люди жалуются на невозможность отдохнуть от шума? Ответ, казалось бы, очевиден — конечно, полиции, которая выезжает на место.