Происшествия
Суд оштрафовал керчанина с татуировкой свастики
Как пояснил сам правонарушитель, татуировки на теле он сделал «по глупости еще в молодости».
Об этом рассказали в пресс-службе Керченского городского суда.
«Керченский городской суд оштрафовал на тысячу рублей 42-летнего осужденного, отбывающего наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Крым, за татуировки на теле, свидетельствующие о публичном демонстрировании атрибутики и символики национал-социалистической немецкой рабочей партии, а также войск СС с 1920 по 1945 годы», — говорится в сообщении пресс-службы.
Суд признал осужденного виновным в совершении административного правонарушения.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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