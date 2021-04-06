Суд оштрафовал керчанина с татуировкой свастики

Как пояснил сам правонарушитель, татуировки на теле он сделал «по глупости еще в молодости».

Об этом рассказали в пресс-службе Керченского городского суда.

«Керченский городской суд оштрафовал на тысячу рублей 42-летнего осужденного, отбывающего наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Крым, за татуировки на теле, свидетельствующие о публичном демонстрировании атрибутики и символики национал-социалистической немецкой рабочей партии, а также войск СС с 1920 по 1945 годы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Суд признал осужденного виновным в совершении административного правонарушения.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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