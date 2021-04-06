СМИ: на предприятиях Крыма за год погибли 59 человек

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За прошлый год на предприятиях Крыма произошло около сотни несчастных случаев, 59 человек погибли.

Такие цифры в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе озвучила председатель Федерации независимых профсоюзов (ФНПК) РК Надежда Краденова.

«За 2020 год технической инспекцией труда РК получено 98 извещений о несчастных случаях на производстве. Выявлено сто пострадавших, 59 из них со смертельным исходом», - сказала Краденова.

Спикер отметила, что только семь смертей связаны непосредственно с трудовой деятельностью, остальные квалифицированы как «смерть по естественным причинам».

«В каждом конкретном случае необходимо дать ответ о предпосылках произошедшего. Это может быть недостаток медицинского обслуживания и отсутствие профилактических мер, таких как санаторно-курортное лечение», – пояснила глава Федерации независимых профсоюзов РК и добавила, что организация ведет активную работу с работодателями и властями региона, которая направлена на увеличение доступности этого вида оздоровления крымчан. В частности, оказывает помощь в приобретении путевок, как для членов профсоюзов, так и членов их семей.

Большая часть несчастных случаев со смертельным исходом не по естественным причинам произошли на предприятиях, которые не являются членами ФНПК, и в которых отсутствует профсоюзный контроль, добавила спикер и подчеркнула, что строительство остается лидером печальной статистики.

«К сожалению, строительная отрасль в Крыму менее всего охвачена профсоюзным движением. Большая часть смертей связана с нарушениями технологических процессов, несоблюдением техники безопасности и необеспечением средствами индивидуальной защиты», – констатировала Краденова и уточнила, что в ходе проверок были выявлены случаи попыток работодателей скрыть несчастные случаи на производстве.

«Такие факты вскрывались только после обращения пострадавших или членов их семей. В одном случае семья потеряла кормильца, на иждивении которого находилось двое несовершеннолетних детей. И только при помощи специалистов технической инспекции труда удалось восстановить их права на получение компенсации», - резюмировала она.

Федерация независимых профсоюзов Крыма объявила 2021 годом охраны труда. Более того, в апреле будет проведен месячник по безопасности труда, в ходе которого будут проведены семинары, встречи с работодателями и органами власти. Цель запланированных мероприятий – обратить внимание общественности на важность соблюдения прав трудящихся. К работе будут привлечены представители бизнес-сообщества республики.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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