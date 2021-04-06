Севастополь стал лидером по приросту населения

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В Севастополе с 2018-2020 годы отмечен наибольший демографический прирост среди регионов РФ. В целом за два года население России уменьшилось на 711 тысяч человек или на 0,5 процента от общей численности.

Об этом пишет РИА Новости.

Лидерами рейтинга по приросту численности населения стали Севастополь, где отмечен рост на 16,8%, Ингушетия (рост на 5,6%), Ленинградская область (4,3%) и Чечня (4,2%).«Сохраняются тенденции роста населенности столичных и экономически развитых регионов России с высоким уровнем жизни, активно развивающихся регионов Кавказа и Крыма, а также национальных республик с традиционно высоким уровнем рождаемости», - говорится в исследовании.

Как прогнозируют эксперты, в 2021 году численность населения страны снизится на фоне социального неблагополучия семей из-за негативных последствий пандемии. Кроме того, продлится действие эффекта демографической ямы.

Как сообщалось ранее, по мнению руководителя филиала Фонда развития гражданского общества Натальи Киселевой, представителям крымской региональной власти следует обратить особое внимание на негативную динамику показателя младенческой смертности.

По словам специалиста, на фоне общего снижения младенческой смертности и в России, и во всех федеральных округах, Южный федеральный округ выделяется негативным ростом этого показателя.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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