Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Крыму: данные за сутки ● Коронавирус в Крыму: оперативные данные ● Крым хотят сделать центром реабилитации после коронавируса ● В Крыму 84 новых заражений коронавирусом ● Кто в Крыму должен привиться от COVID перед курортным сезоном
Россияне с ковид-сертификатом не смогут уехать за рубеж
фото © tourprom.ru
Подтверждение прививки не сработает из-за привязки к внутреннему паспорту РФ.
Электронные сертификаты вакцинации на английском языке, которые стал формировать портал Госуслуг, не подойдут для путешествий за границу — они оформляются только на российский паспорт. Об этом сообщает «Интерфакс-Туризм».
Ранее в пресс-службе Минцифры РФ сообщили, что на портале Госуслуг сертификат о вакцинации от коронавируса будет формироваться не только на русском, но и на английском языках. Когда же эта опция на портале появилась, оказалось, что в документе на английском языке будут указаны данные только внутреннего российского паспорта, а не заграничного.
«В настоящее время сертификат прохождения вакцинации на портале госуслуг выдается только для использования на территории РФ», — подтвердили изданию в службе поддержки портала.
На Госуслугах пояснили, что поскольку вакцинация граждан РФ проводится по внутреннему паспорту, следовательно, сертификат и его английская версия также оформляются на российский паспорт.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Коронавирус в Крыму: оперативные данные. За минувшие сутки на территории республики выявлено 86 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, у 14 человек заболевание проходит бессимптомно.
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В Симферополе пообещали построить новую инфекционную больницу. В крымской столице может быть появится новая республиканская инфекционная больница на 300 коек.
В Крыму 84 новых заражений коронавирусом. За 3 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 84 случая коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Россияне с ковид-сертификатом не смогут уехать за рубеж
Подтверждение прививки не сработает из-за привязки к внутреннему паспорту РФ.
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