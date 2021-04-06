Россияне с ковид-сертификатом не смогут уехать за рубеж

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Подтверждение прививки не сработает из-за привязки к внутреннему паспорту РФ.

Электронные сертификаты вакцинации на английском языке, которые стал формировать портал Госуслуг, не подойдут для путешествий за границу — они оформляются только на российский паспорт. Об этом сообщает «Интерфакс-Туризм».

Ранее в пресс-службе Минцифры РФ сообщили, что на портале Госуслуг сертификат о вакцинации от коронавируса будет формироваться не только на русском, но и на английском языках. Когда же эта опция на портале появилась, оказалось, что в документе на английском языке будут указаны данные только внутреннего российского паспорта, а не заграничного.

«В настоящее время сертификат прохождения вакцинации на портале госуслуг выдается только для использования на территории РФ», — подтвердили изданию в службе поддержки портала.

На Госуслугах пояснили, что поскольку вакцинация граждан РФ проводится по внутреннему паспорту, следовательно, сертификат и его английская версия также оформляются на российский паспорт.

В тексте использованы материалы: Форпост

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