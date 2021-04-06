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Коронавирус в Крыму

Россияне с ковид-сертификатом не смогут уехать за рубеж

15:48 вторник, 6 апреля 2021
Россияне с ковид-сертификатом не смогут уехать за рубеж

фото © tourprom.ru

Подтверждение прививки не сработает из-за привязки к внутреннему паспорту РФ.

Электронные сертификаты вакцинации на английском языке, которые стал формировать портал Госуслуг, не подойдут для путешествий за границу — они оформляются только на российский паспорт. Об этом сообщает «Интерфакс-Туризм».

Ранее в пресс-службе Минцифры РФ сообщили, что на портале Госуслуг сертификат о вакцинации от коронавируса будет формироваться не только на русском, но и на английском языках. Когда же эта опция на портале появилась, оказалось, что в документе на английском языке будут указаны данные только внутреннего российского паспорта, а не заграничного.

«В настоящее время сертификат прохождения вакцинации на портале госуслуг выдается только для использования на территории РФ», — подтвердили изданию в службе поддержки портала.

На Госуслугах пояснили, что поскольку вакцинация граждан РФ проводится по внутреннему паспорту, следовательно, сертификат и его английская версия также оформляются на российский паспорт.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Крыму: оперативные данные. За минувшие сутки на территории республики выявлено 86 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, у 14 человек заболевание проходит бессимптомно.

Крым хотят сделать центром реабилитации после коронавируса. Крымские санатории могут помочь людям в лечении всех осложнений после перенесенного коронавируса.

В Симферополе пообещали построить новую инфекционную больницу. В крымской столице может быть появится новая республиканская инфекционная больница на 300 коек.

В Крыму 84 новых заражений коронавирусом. За 3 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 84 случая коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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