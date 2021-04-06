Власть
Российские таможенники не разрешили крымчанину привезти саксофон
Крымчанин с российским паспортом пытался провезти на полуостров саксофон стоимостью около трех тысяч долларов США.
Об этом сообщила пресс-служба Крымской таможни.
«В настоящее время Крымской таможней по факту недекларирования проводится проверка. Товар изъят. Назначена товароведческая экспертиза», – цитирует начальника Красноперекопского таможенного поста Сергея Бронишевского пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что мужчина въезжал в Крым с материковой Украины через пункт пропуска «Армянск». Он вез музыкальный инструмент в багажнике своего автомобиля. Саксофон не имел следов эксплуатации, к нему прилагался паспорт изделия.
«Гражданин, перемещавший товар с территории Украины, заявил сотрудникам таможни, что данный музыкальный инструмент принадлежит его крестнику и ввозится после проведения ремонта. О том, что предмет подлежит декларированию, он не знал. Со слов мужчины ориентировочная стоимость саксофона составляет 3-4 тыс долларов США», – уточнили в пресс-службе.
Ранее таможенники пресекли попытку вывоза из Крыма двух кораллов. Кораллы, на перемещение которых через госграницу установлены ограничения, вез житель Крыма, чтобы подарить дочери.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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