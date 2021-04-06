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Здоровье

Российские фтизиатры опасаются роста заболеваемости туберкулезом

21:01 вторник, 6 апреля 2021
Российские фтизиатры опасаются роста заболеваемости туберкулезом

фото © www.sochi1gp.ru

Пандемия коронавируса вызвала серьезную угрозу нарастания заболеваемости туберкулезом.

Об этом в ходе «круглого стола» в рамках девятой всероссийской научно-практической конференции по проблеме туберкулеза, которая проходит в Ялте, сообщила главный внештатный специалист-фтизиатр минздрава Ирина Васильева.

«В 2020 году смертность в нашей стране от туберкулеза достигла исторического минимума – таких показателей еще не было в истории России. При том, что существовали серьезные угрозы нарастания заболевания, связанные с пандемией коронавируса. И проблема не только в снижении количества профосмотров, которые были приостановлены во многих регионах, но и в самой эпидемии COVID-19, поскольку при инфицировании коронавирусом наиболее часто поражаются легкие, а именно в легочной ткани находит пристанище туберкулезная палочка. И любое изменение состояния окружающей системы провоцирует активацию туберкулезного процесса», – пояснила она.

Васильева напомнила, что эта болезнь имеет тенденцию к спящему состоянию и может никак не проявляться в течение всей жизни. «Но при любой провокации туберкулез может проснуться, и мы опасаемся реактивации туберкулеза в ближайший год», – уточнила специалист минздрава РФ и подчеркнула, что именно поэтому сейчас нужно все противотуберулезные мероприятия сохранить и усилить.

При этом, по словам Васильевой, несмотря на сложный 2020 год, фтизиатрическая служба России удержала в борьбе с туберкулезом тенденции предыдущего года на снижение основных показателей по заболеваемости и смертности. «Однако, хотя Россия и вошла в тройку стран, которые будут исключены из списка государств с высоким бременем туберкулеза, мы остаемся в числе тех государств, за которыми весь мир будет наблюдать, сохраним ли мы лидирующие позиции в борьбе с туберкулезом или нет», – отметила она.

Тем более, отметила главный фтизиатр России, остаются очень серьезные вызовы – это туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью и у больных ВИЧ-инфекцией. «По этим позициям наша страна все еще остается в числе неблагополучных, а по их распространенности мы занимаем третье место после Индии и Китая», – признала она и заверила, что «это заставляет нас еще больше уделять внимание этой проблеме».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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