Прокуратура выявила многочисленные нарушения в зооуголке Симферополя

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Прокуратура Крыма провела проверку соблюдения мер безопасности в зооуголке Детского парка Симферополя после травмирования пятилетней девочки, которой лошадь откусила палец.

Обнаружены многочисленные нарушения, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

«В ходе организованных надзорных мероприятий установлено, что на момент происшествия принятые руководством зооуголка меры безопасности не соответствовали требованиям действующего законодательства, – отметили в пресс-службе. – На огражденной территории, где находятся лошади, отсутствовали соответствующие предупреждающие знаки о возможной опасности для посетителей. Более того, на входе в зооуголок посетителям реализуется корм для животных. Руководством не организован доступ к вольерам с животными, исключающий получение травм посетителями».

Несоблюдение норм безопасности, по утверждению надзорного ведомства, и стало причиной получения травмы ребенком. «В результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, малолетняя девочка получила травму, – добавили в прокуратуре. – Помимо этого, в деятельности учреждения выявлены многочисленные нарушения пожарных норм и правил».

По фактам выявленных нарушений прокурор в адрес директора учреждения внес представление, которое находится на рассмотрении. Ход устранения выявленных нарушений поставлен на особый контроль в республиканской прокуратуре.

Следователи 29 марта этого года возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего ребенку были причинены травмы (статья 238 УК РФ). По данным Следкома, 28 марта во время посещения зооуголка Детского парка мама с пятилетней дочкой проследовали к вольеру с домашними лошадьми, где ребенок стал из рук кормить животное. Во время кормления лошадь откусила палец на правой руке девочки. Ребенка доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу, где она получила оперативную квалифицированную помощь.

После инцидента зооуголок закрыли для посетителей на неопределенное время.

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