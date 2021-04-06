Прогноз погоды в Крыму на вторник 6 апреля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 6 апреля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (юго-восточный порывы 15-17 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (юго-восточный порывы 15-17 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (юго-восточный порывы 15-17м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 12, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 97 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер северный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 6 до 11, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер северный 19 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 99 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 6 до 11, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер С 18 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 94 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер южный 25 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 98 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 6 до 13, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер северный 18 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 95 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 15, ночью около 5 градусов. Ветер южный 16 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 4 до 13, ночью около 5 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 1 до 5, ночью около 1 градусов. Ветер юго-восточный 13 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 2 до 7, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер С 8 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 6, в Керчи - 7, в Николаевке - 10, в Севастополе - 9, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 9, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 22, на Кипре - 17, в Одессе - 6, в Сочи - 10, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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