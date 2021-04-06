Власть
После ремонта дорога в Евпатории стала полосой препятствий
Вся улица превратилась в глубокий водоем в результате первого небольшого дождя.
Недавно отремонтированная улица Чапаева в Евпатории превратилась в озеро, из-за чего местные жители сооружают разные приспособления для обхода скопившейся воды. Соответствующее видео, снятое евпаторийцем, опубликовала жительница города Виктория Струнина в группе «Доска позора чиновников Крыма» в Facebook.
Автор видеоролика демонстрирует улицу, по всей ширине которой стоит вода, не позволяющая пройти по дороге. Поэтому пешеходы вынуждены пробираться по узкому бордюру, а также по доскам и камням, которые разбросали неравнодушные жители.
«Какая-то полоса препятствий. Я понимаю, что это тренирует сноровку, ловкость, координацию движения, смекалку. Но жители предпочли бы тренировать это на обустроенной спортивной площадке», - отметил автор видео.
По словам Виктории Струниной, дорогу ремонтировали «за счет Президентского фонда».
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
Отмена графика подачи воды в Ялте пока невозможна. Запасы водохранилищ Ялты не позволяют отменить график подачи воды, сообщили власти Крыма.
В Гидрометцентре России сообщили об угрозе летней засухи в Крыму. Летняя засуха в этом году может угрожать регионам Южного, Северо-Кавказского округов России и юга Черноземья, а также Крымскому полуострову, утверждает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Дожди не помогают: ситуация с водохранилищами в Крыму. Несмотря на продолжающиеся осадки в Крыму, ситуация с наполняемостью водохранилищ региона практически не изменилась.
В Симферополе меняются графики подачи воды в выходные дни. С 10 апреля в выходные и праздничные дни воду в Симферополе будут подавать с 8:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:00.
Россияне с ковид-сертификатом не смогут уехать за рубеж
Подтверждение прививки не сработает из-за привязки к внутреннему паспорту РФ.
Украина проводит военные сборы территориальной обороны вблизи Крыма
Командование Сухопутных войск Украины объявило о проведении военных сборов сил территориальной обороны в южных регионах страны, в том числе вблизи Крыма.
СМИ: на предприятиях Крыма за год погибли 59 человек
За прошлый год на предприятиях Крыма произошло около сотни несчастных случаев, 59 человек погибли.
Чудовище вырвалось из «ворот ада» в Керчи и поселилось на набережной
«Орлольвы» не смогли остановить монстра, который теперь «украшает» город.
4 апреля
Коронавирус в Крыму: данные за сутки
За минувшие сутки на территории республики выявлено 89 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.