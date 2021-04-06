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Власть

После ремонта дорога в Евпатории стала полосой препятствий

Вся улица превратилась в глубокий водоем в результате первого небольшого дождя.

Недавно отремонтированная улица Чапаева в Евпатории превратилась в озеро, из-за чего местные жители сооружают разные приспособления для обхода скопившейся воды. Соответствующее видео, снятое евпаторийцем, опубликовала жительница города Виктория Струнина в группе «Доска позора чиновников Крыма» в Facebook.

Автор видеоролика демонстрирует улицу, по всей ширине которой стоит вода, не позволяющая пройти по дороге. Поэтому пешеходы вынуждены пробираться по узкому бордюру, а также по доскам и камням, которые разбросали неравнодушные жители.

«Какая-то полоса препятствий. Я понимаю, что это тренирует сноровку, ловкость, координацию движения, смекалку. Но жители предпочли бы тренировать это на обустроенной спортивной площадке», - отметил автор видео.

По словам Виктории Струниной, дорогу ремонтировали «за счет Президентского фонда».

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