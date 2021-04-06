После ремонта дорога в Евпатории стала полосой препятствий

Вся улица превратилась в глубокий водоем в результате первого небольшого дождя.

Недавно отремонтированная улица Чапаева в Евпатории превратилась в озеро, из-за чего местные жители сооружают разные приспособления для обхода скопившейся воды. Соответствующее видео, снятое евпаторийцем, опубликовала жительница города Виктория Струнина в группе «Доска позора чиновников Крыма» в Facebook.

Автор видеоролика демонстрирует улицу, по всей ширине которой стоит вода, не позволяющая пройти по дороге. Поэтому пешеходы вынуждены пробираться по узкому бордюру, а также по доскам и камням, которые разбросали неравнодушные жители.

«Какая-то полоса препятствий. Я понимаю, что это тренирует сноровку, ловкость, координацию движения, смекалку. Но жители предпочли бы тренировать это на обустроенной спортивной площадке», - отметил автор видео.

По словам Виктории Струниной, дорогу ремонтировали «за счет Президентского фонда».

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Отмена графика подачи воды в Ялте пока невозможна. Запасы водохранилищ Ялты не позволяют отменить график подачи воды, сообщили власти Крыма.

В Гидрометцентре России сообщили об угрозе летней засухи в Крыму. Летняя засуха в этом году может угрожать регионам Южного, Северо-Кавказского округов России и юга Черноземья, а также Крымскому полуострову, утверждает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дожди не помогают: ситуация с водохранилищами в Крыму. Несмотря на продолжающиеся осадки в Крыму, ситуация с наполняемостью водохранилищ региона практически не изменилась.

В Симферополе меняются графики подачи воды в выходные дни. С 10 апреля в выходные и праздничные дни воду в Симферополе будут подавать с 8:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:00.