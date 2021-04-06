Отмена графика подачи воды в Ялте пока невозможна

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Запасы водохранилищ Ялты не позволяют отменить график подачи воды, сообщили власти Крыма.

«Для обеспечения водой Ялты в ограниченном режиме ежесуточно в водопроводную сеть подается около 78 тыс. кубических метров воды. Объем полезной воды в Загорском водохранилище составляет 12%, в Счастливенском – 41%. На сегодня можно использовать 8,3 млн куб метров воды. Приток воды за последнюю неделю составил 662 тыс. куб м, расход – 125 тыс. куб м. Среднесуточный объем поднимаемой воды из водохранилищ для обеспечения Ялты составил 15,8 тыс. куб метров. При существующих притоках, возможности отмены графика подачи воды, с учетом увеличения потребления воды в курортный сезон, на сегодняшний день не имеется», – рассказала на брифинге заместитель председателя Совмина Крыма Светлана Маслова.

По ее информации, из альтернативных источников Ялта получает ежесуточно 62,5 тыс. кубометров воды.

В начале марта Ялту перевели на подачу воды по графику, но на время праздничных выходных в связи с 8 марта воду давали круглосуточно.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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