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Одичавшие собаки терроризируют обитателей Южного берега Крыма
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Одичавшие собаки терроризируют обитателей южнобережных лесов Крыма. На днях местные жители обнаружили несколько растерзанных косуль.
В текущем году это уже четвертый случай.
Специалисты утверждают, что нападают именно собаки – их манера охоты отличается от волчьей: если санитары леса охотятся в первую очередь на больных животных и сразу убивают жертву, то собаки нападают на всех без разбора и разрывают добычу еще живой.
«Диких собак чаще всего обнаруживают в районе Гаспры и Голубого залива. С приходом зимы и похолодания их чаще стали фиксировать на территории заповедника, – цитирует «Крым 24» старшего государственного инспектора в области окружающей среды ФГБУ «Заповедный Крым» Федора Мартусова. – Так, жители Голубого залива услышали над поселком лай собак, и там над обрывом был олень. Когда приехали специалисты, собаки скрылись».
Крымчане утверждают, что одичавшие собаки нападают не только на оленей и косуль, но и на людей, однако официально такой информации не поступало.
В тексте использованы материалы: Новый день
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