На выезде из Симферополя на насколько дней перекроют дорогу на Ялту

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Проспект Вернадского перекроют с 7 апреля для выполнения ремонтных работ для всех видов транспорта, кроме общественного.

Об этом сообщил пресс-секретарь компании «ВАД», которая выполняет работы, Григорий Назаров.

«С 7 апреля по 15 апреля проспект Вернадского закрывается от гостиницы «Москва» до Ялтинской улицы для укладки асфальтобетона. Проезд по участку ремонта будет доступен только для общественного транспорта, легковые автомобили будут ехать по альтернативному маршруту», – сообщил Назаров.

С 3.00 7 апреля легковому транспорту для движения в сторону Ялты или обратно нужно ехать по улице Беспалова, которая проходит параллельно проспекту Вернадского. «Открытие участка ремонта планируется утром 15 апреля. Сроки перекрытия могут быть сдвинуты, если работам помешает погода. Просим с пониманием отнестись к этим временным неудобствам», – добавил пресс-секретарь.

«ВАД» ранее ремонтировал улицу Козлова в Симферополе, ведет ремонт улиц Киевская, Русская и еще нескольких в столице республики.

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