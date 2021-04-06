Крымчанам разрешат одновременно иметь украинский паспорт и занимать госдолжности в России

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В Госдуму внесен законопроект, позволяющий занимать государственные и муниципальные должности жителям Крыма и Севастополя, которые по независящим причинам не смогли оформить выход из украинского гражданства.

Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Соавтором внесения соответствующих поправок в законодательство стал председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, законопроект подготовлен в целях «недопущения ограничения прав жителей Крыма и Севастополя на замещение государственных и муниципальных должностей».

Крашенинников напомнил, что Конституция РФ устанавливает запрет на наличие иностранного гражданства или вида на жительство за рубежом для ряда должностей. В развитие конституционных норм соответствующие запреты были внесены в федеральные конституционные и федеральные законы, в том числе в отношении членов Правительства, депутатов ГД, сенаторов РФ, судей, прокуроров, уполномоченного по правам человека в РФ, сотрудников ФСБ и других.

«Поскольку для жителей Крыма и Севастополя существуют сложности с оформлением отказа от украинского гражданства, законопроектом предлагаются изменения в законодательство, в соответствии с которыми крымчане, признанные российскими гражданами, которые подали заявление об отказе от гражданства Украины, но не смогли его прекратить, признаются гражданами России без иностранного гражданства», – сказано в сообщении.

Согласно новому законопроекту, гражданин России, который признан на территории РФ гражданином, не имеющим гражданства иностранного государства, но при этом в соответствии с законодательством Украины является украинским гражданином, вправе замещать государственные и муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы.

«Таким образом, нормы законодательства, устанавливающие ограничения на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы для лиц, имеющих гражданство иностранного государства, не будут распространяться на жителей Крыма и Севастополя, которые после воссоединения Крыма с Россией по независящим от них причинам не смогли отказаться от украинского гражданства. Принятие законопроекта позволит обеспечить право указанных граждан на прохождение государственной, муниципальной службы, замещение государственной, муниципальной должности», – пояснил Крашенинников.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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