Власть
Крым купит за счет Москвы почти 400 автобусов
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Почти 400 новых автобусов купят для Крыма за счет денег, выделенных правительством Москвы.
Об этом сказано в соответствующем перечне, утвержденном министерством транспорта республики.
В частности, за 361 млн рублей будет приобретено 97 автобусов Курганского автозавода («КАВЗ») и марки «ЛиАЗ», из которых 28 – пригородные автобусы «КАВЗ» (имеют 40 мест для сидения), 34 – городские (27 мест).
На 2 млрд рублей закупят 295 автобусов ульяновского завода «СИМАЗ» и нижегородского «ПАЗ». В частности, городских автобусов SIMAZ (20 мест для сидения) купят 200 штук, а «ПАЗ» (23 места для сидения) – 95 штук.
В прошлом году по соглашению с правительством Москвы в Крым поставили более 400 новых автобусов.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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