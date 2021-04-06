Крым купит за счет Москвы почти 400 автобусов

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Почти 400 новых автобусов купят для Крыма за счет денег, выделенных правительством Москвы.

Об этом сказано в соответствующем перечне, утвержденном министерством транспорта республики.

В частности, за 361 млн рублей будет приобретено 97 автобусов Курганского автозавода («КАВЗ») и марки «ЛиАЗ», из которых 28 – пригородные автобусы «КАВЗ» (имеют 40 мест для сидения), 34 – городские (27 мест).

На 2 млрд рублей закупят 295 автобусов ульяновского завода «СИМАЗ» и нижегородского «ПАЗ». В частности, городских автобусов SIMAZ (20 мест для сидения) купят 200 штук, а «ПАЗ» (23 места для сидения) – 95 штук.

В прошлом году по соглашению с правительством Москвы в Крым поставили более 400 новых автобусов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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