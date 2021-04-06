Коронавирус в Крыму: данные за сутки

фото © gazeta.ru

За минувшие сутки на территории республики выявлено 89 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 89 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.

«За 5 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 89 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 2 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 61 выявлен при обращении за медицинской помощью, 28 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», - написал Глава Крыма.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 307 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 88 человек, выздоровевших за весь период – 35 703 человека.

Сергей Аксенов во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки призвал всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Также максимально ограничить контакты, не посещать общественные места без острой необходимости, соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров.

«При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран», - отметил Глава республики.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Вся необходимая информация размещена на официальном сайте Оперативного штаба, на сайтах ведомств, министерств, учреждений.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым хотят сделать центром реабилитации после коронавируса. Крымские санатории могут помочь людям в лечении всех осложнений после перенесенного коронавируса.

В Симферополе пообещали построить новую инфекционную больницу. В крымской столице может быть появится новая республиканская инфекционная больница на 300 коек.

В Крыму 84 новых заражений коронавирусом. За 3 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 84 случая коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Президент Аргентины заболел COVID после вакцины «Спутник». У Альберто Фернандеса поднялась температура, он прошел тест на антиген и получил положительный результат.