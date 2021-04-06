Общество
Какой сегодня праздник 6 апреля
фото © pixabay.com
Сегодня, 6 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День работника следственных органов МВД России
Ежегодно 6 апреля отмечается профессиональный праздник работников следственного аппарата в органах внутренних дел Российской Федерации.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 года право производства предварительного следствия было передано Министерству охраны общественного порядка, позднее переименованному в МВД СССР. Введение Указа в действие и положило начало официальной деятельности следственного аппарата органов внутренних дел.
Следственный департамент МВД России возглавляет органы предварительного следствия в системе Министерства и выполняет функции головного подразделения по организации в системе Министерства расследования преступлений, отнесенных к подследственности следователей органов внутренних дел Российской Федерации.
В свой профессиональный праздник сотрудники следственных органов получают поздравления от руководства и коллег, а также есть в ГУВД традиция награждать и премировать в этот день наиболее отличившихся следователей.
Международный день спорта на благо развития и мира
Фото pixabay.com
Спорт обладает способностью менять мир. Спорт как универсальный язык может стать мощным инструментом содействия миру, терпимости и взаимопониманию, преодолевая любые границы и объединяя людей. Ценности спорта, такие как командный дух, справедливость, дисциплина, уважение к противнику и правилам игры, понятны во всем мире и могут быть использованы для продвижения солидарности, социальной сплоченности и мирного сосуществования.
Международный день спорта на благо развития и мира, отмечаемый 6 апреля, предоставляет возможность продемонстрировать важную роль спорта и физической активности в жизни людей во всем мире.
Спорт преодолевает любые границы, разрушает стереотипы и дает надежду людям во всем мире, но это возможно, только если мы будем восстанавливать мир по принципу «лучше чем было» и поможем покончить с пандемией, обеспечивая защиту каждого от COVID-19.
Сейчас, как никогда ранее, мы должны действовать как команда, чтобы победить пандемию, обеспечить справедливое и равное распределение вакцин, поддержать друг друга и выйти из этого кризиса более сильными.
Артемон - дери полоз
Народный праздник «Артемон - дери полоз» отмечается 6 апреля (по старому стилю - 24 марта). Православной церковью в этот день чтится память святого Артемона (Артемия) Солунского (Селевкийского), епископа. Другие названия праздника: «Артемон», «Артемий», «Канун Благовещения», «Похвала». Название дня «дери полоз» пошло с тех времен, когда машин еще не было, а люди ездили на санях и телегах. Тот, кто не удосужился подготовить к этому дню телегу и все еще ездил на санях, рисковал ободрать полозья на подтаявшем снегу.
Также сегодня, 6 апреля, отмечают такие праздники:
- Всемирный день настольного тенниса (Word Table Tennis Day)
- День рождения московского трамвая
- День памяти преподобного Захария, постника Печерского
- День безопасного движения в Литве
- Международный день битвы подушками (Pillow Fight Day)
- День разноцветных ленточек
- Канун нового пива (New Beer's Eve) в США
- День сиамских кошек (National Siamese Cat Day) в США
- День попкорна с карамелью (National Caramel Popcorn Day) в США
- День работников физической культуры и спорта Кыргызстана
- День тартана в Шотландии
- День рыбака в Индонезии
- День осведомленности о сонных водителях (Drowsy Driver Awareness Day) в США
- День акта о самоопределении (Act of Self Determination Day) на Кокосовых островах
- День студентов спортсменов (National Student Athlete Day) - США
Сегодня именины празднуют: Петр, Степан, Яков, Захар, Парфен, Артемий, Мартин, Артамон, Север.
Что происходило 6 апреля в прошлые годы
610 - согласно мусульманского учения, Коран был послан на Землю.
1327 - итальянский поэт Франческо Петрарка впервые встретил свою возлюбленную Лауру. Ей поэт посвятил свои сонеты.
1722 - Петр I ввел налог на бороды в размере 50 рублей в год.
1748 - в Италии обнаружены руины Помпеи.
1909 - американский офицер Роберт Пири первым достиг Северного полюса.
1917 - после семи лет тюрьмы в Гуляйполе возвратился Нестор Махно.
1919 - в Киеве прошел «День пролетарской культуры», первый массовый советский праздник.
1919 - Советские войска отвоевали Одессу у войск Антанты.
1941 - Немецко-итальянские войска напали на Югославию.
1950 - Секретным постановлением Совета Министров СССР спецпоселенцы стали считаться сосланными навечно.
1968 - группу Pink Floyd покинул основатель и идейный вдохновитель Сид Барретт.
1970 - во время пятого турне по США музыканты Led Zeppelin стали почетными гражданами города Мемфис.
1992 - Министры иностранных дел России, Украины, Румынии, Молдавии приняли совместную декларацию о прекращении огня в Приднестровье.
2009 - в 03:32 в Италии (провинция Абруццо) произошло землетрясение магнитудой от 5,8 до 6,3 с жертвами и разрушениями
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 6 апреля. Какие праздники будут завтра?
Ранее Новости Крыма сообщали:
Звезду TikTok выгнали из школы в Севастополе. У Кристи Крайм не получилось поснимать тиктоки, потому что пришел охранник и стал отбирать камеру.
В Крыму родились два необычных дикобраза. В Крыму родились два редких дикобраза-альбиноса. Возраст малышей около 10 дней.
Какой сегодня праздник 5 апреля. Сегодня, 5 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Чудовище вырвалось из «ворот ада» в Керчи и поселилось на набережной. «Орлольвы» не смогли остановить монстра, который теперь «украшает» город.
В Симферополе меняются графики подачи воды в выходные дни
С 10 апреля в выходные и праздничные дни воду в Симферополе будут подавать с 8:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:00.
Дожди не помогают: ситуация с водохранилищами в Крыму
Несмотря на продолжающиеся осадки в Крыму, ситуация с наполняемостью водохранилищ региона практически не изменилась.
Эксперт усомнился в надежности теплохода «Князь Владимир»
Ситуация с контейнеровозом Ever Given, который под флагом Панамы сел на мель на юге Суэцкого канала, должна послужить сигналом для пересмотра политики в отношении некоторых правил отечественного судоходства.
С крымчан начнут взымать новый налог
Налоговые уведомления разошлют до 1 ноября, а уплатить его нужно будет до 1 декабря.
13 часов назад
С крымчан опять начнут брать деньги за капремонты домов
16 часов назад
В Симферополе футбольному клубу разрешили открыть рынок
15 часов назад
Коронавирус в Крыму: оперативные данные
15 часов назад
Россиян предупредили о подорожании отдыха в Крыму летом
Отдых в Крыму летом 2021 года подорожает в среднем на 10-25%, что обусловлено ростом цен на продукты питания и ГСМ, затратами гостиниц на повышение качества услуг и закупку оборудования, необходимого для обеспечения санитарной безопасности.