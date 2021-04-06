Курортный сезон
Развитие сюжета: Россиян предупредили о подорожании отдыха в Крыму летом ● В Крыму практически нет легальных мини-гостиниц ● Севастопольские полицейские просят усиления на время курортного сезона ● Высокие цены в будущем могут лишить Крым туристов ● «Некуда девать туристов»: в Крыму заявили о ежемесячном росте турпотока
Из-за кешбэка Крыму предрекли более ранний приезд туристов
фото © Новости Крыма
Из-за продления программы туристического кешбэка Крымский полуостров ожидает массовый приезд туристов не традиционно с конца июня, а на несколько недель раньше.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал председатель комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
«Обычно в июне основной поток (туристов – ред.) в Крым начинался ближе к концу месяца, после 20-х чисел. Связано это было всегда с тем, что дети сдают экзамены, поступают, переезжают в общежития. И только после этого начинал расти поток туристов. Благодаря кешбэку бронь и выкуп гостиниц, экскурсионных маршрутов и билетов выросла в разы, и июнь в этом году у нас будет с первых чисел уже занят отдыхающими», - отметил парламентарий.
Кроме того, большая загрузка средств размещения ожидается и в начале мая из-за удачно выпадающих выходных.
«На майские праздники южный берег Черноморья – это и Крым, и Краснодарский край – уже практически нет свободных мест. Даже не забронировано, а уже выкуплено», - подчеркнул Черняк.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Из-за кешбэка Крыму предрекли более ранний приезд туристов
Из-за продления программы туристического кешбэка Крымский полуостров ожидает массовый приезд туристов не традиционно с конца июня, а на несколько недель раньше.