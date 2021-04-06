Генерал-майору ФСБ вменили махинации с деньгами в Крыму

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Силовик направлял деньги, предназначенные для строительства погранзастав, на возведение жилья для чекистов.

Завершено расследование уголовного дела в отношении генерал-майора ФСБ Юрия Сулина, которому инкриминируют злоупотребление полномочиями «при заключении и выполнении госконтрактов для нужд ФСБ». Об этом пишет «Коммерсантъ».

По версии следствия, силовик, работая заместителем начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ, направил 658 миллионов рублей, выделенных из бюджета РФ на строительство погранзастав в Крыму, на возведение жилых комплексов для сотрудников ФСБ в Севастополе, Армянске и Джанкое.

«При этом, как установили следователи, ранее на строительство в этих городах 658 служебных квартир для сотрудников спецслужбы деньги уже выделялись, но были похищены фигурантами другого расследования», - пишет издание.

Между тем, прокуратура выявила несоответствие расходов генерала Сулина его доходам во время работы на руководящих должностях в ФСБ. В связи с этим суд может изъять у него «Лексус» стоимостью 5 миллионов рублей, а также автомобили, квартиры и загородный дом не только семьи Сулиных, но и его тестя и тещи.

Расследованием военное следуправление Следкома занималось более полутора лет. Дело насчитывает около 80 томов, из которых 10 — под грифом «секретно».

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