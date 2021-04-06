Происшествия
Более трети погибших на дорогах в Севастополе стали жертвами пьяных водителей
В прошлом году в Севастополе 24 человека погибли в ДТП. При этом больше трети из этих аварий произошли по вине пьяных водителей.
«В 2020 году каждый восьмой водитель, совершивший дорожно-транспортное происшествие, находился под воздействием алкоголя или отказался от медицинского освидетельствования, из 24 человек, погибших в ДТП, 9 погибли по вине нетрезвых водителей», – сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД по Севастополю.
При этом 216 водителей, задержанных за управление в состоянии опьянения в прошедшем году, ранее уже привлекались за аналогичное правонарушение. И их стало на 70% больше в сравнении с 2019 годом. При этом 140 человек – это жители Севастополя, 76 – иногородние. Большая их часть, 128 человек, – это водители в возрасте от 30 до 40 лет.
Госавтоинспекция призывает всех неравнодушных участников дорожного движения своевременно информировать полицию о водителях, севших либо намеревающихся сесть за руль в нетрезвом состоянии, по телефонам: 102, 738-400, 738-401.
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