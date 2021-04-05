Отдых
Звезду TikTok выгнали из школы в Севастополе
фото © meridian.in.ua
У Кристи Крайм не получилось поснимать тиктоки, потому что пришел охранник и стал отбирать камеру.
Модель и популярная в TikTok блогер Кристина Коснырева, которую подписчики лучше знают под псевдонимом Кристи Крайм, недавно побывала в Севастополе, где хотела повидаться с одноклассниками и снять контент в школе.
Девушка сообщила, что некоторые учителя были не рады ее видеть и пошли жаловаться директору. После этого пришел охранник и стал отбирать видеокамеру, передает ElleGirl.
В настоящее время у Кристи Крайм 2,4 миллиона подписчиков в TikTok.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какой сегодня праздник 5 апреля. Сегодня, 5 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Чудовище вырвалось из «ворот ада» в Керчи и поселилось на набережной. «Орлольвы» не смогли остановить монстра, который теперь «украшает» город.
Какой сегодня праздник 4 апреля. Сегодня, 4 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 3 апреля. Сегодня, 3 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Коронавирус в Крыму: оперативные данные
За минувшие сутки на территории республики выявлено 86 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, у 14 человек заболевание проходит бессимптомно.
Какой сегодня праздник 5 апреля фото
Сегодня, 5 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
С крымчан опять начнут брать деньги за капремонты домов
В Республике Крым возобновляется рассылка квитанций для оплаты взносов за капремонт многоквартирных домов и вывоз мусора.
Чудовище вырвалось из «ворот ада» в Керчи и поселилось на набережной
«Орлольвы» не смогли остановить монстра, который теперь «украшает» город.
19 часов назад
В Севастополе неизвестные прокатились по лестнице к Малахову кургану фото
Ночью неизвестные разрушили центральный вход объекта культурного наследия «Малахов курган». Пострадала лестница и каменные фасады перил.