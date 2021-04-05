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Звезду TikTok выгнали из школы в Севастополе

11:03 понедельник, 5 апреля 2021
Севастополь
Звезду TikTok выгнали из школы в Севастополе

фото © meridian.in.ua

У Кристи Крайм не получилось поснимать тиктоки, потому что пришел охранник и стал отбирать камеру.

Модель и популярная в TikTok блогер Кристина Коснырева, которую подписчики лучше знают под псевдонимом Кристи Крайм, недавно побывала в Севастополе, где хотела повидаться с одноклассниками и снять контент в школе.

Девушка сообщила, что некоторые учителя были не рады ее видеть и пошли жаловаться директору. После этого пришел охранник и стал отбирать видеокамеру, передает ElleGirl.

В настоящее время у Кристи Крайм 2,4 миллиона подписчиков в TikTok.

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