Выпускные в Крыму обещают провести в свободном режиме

Как это будет сочетаться с требованиями властей соблюдать масочный режим и социальную дистанцию непонятно.

Отмашку о выпускных без ограничений дал министр просвещения России Сергей Кравцов. Его ответ на вопрос о форме выпускных в 2021 году «Мы надеемся, что очно» в регионах восприняли как разрешение на доковидный формат праздничных мероприятий.

При этом в настоящее время в Крыму наблюдается рост ежедневно выявляемых больных коронавирусом. В преддверии курортного сезона заново запущен медицинский обсерватор на 100 мест. Провести вакцинацию для выработки коллективного иммунитета на полуострове не удалось по причине недостаточного количества вакцин.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте при выписке из роддома будут вручать наборы для младенцев. Дети, рожденные в Ялте в 2021 году, получат в подарок от властей города наборы для младенцев.

В Симферополе третьеклассник попался на торговле наркотиками. Буквально на днях на улице Севастопольская в крымской столице сотрудники полиции задержали с поличным двух наркокурьеров — 37-летнего инвалида 3 группы и 17-ти летнего ученика третьего класса.

Стало известно сколько в Крыму «зависимых» детей и подростков. В Крыму под наблюдением нарколога числится более 30 детей.

Подростку из Симферополя грозит уголовное дело за сломанную челюсть. На юного жителя Симферополя завели уголовное дело за то, что он сломал челюсть своему оппоненту во время драки, сообщает пресс-служба МВД по РК.