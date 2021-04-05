Власть
Выпускные в Крыму обещают провести в свободном режиме
Как это будет сочетаться с требованиями властей соблюдать масочный режим и социальную дистанцию непонятно.
Отмашку о выпускных без ограничений дал министр просвещения России Сергей Кравцов. Его ответ на вопрос о форме выпускных в 2021 году «Мы надеемся, что очно» в регионах восприняли как разрешение на доковидный формат праздничных мероприятий.
При этом в настоящее время в Крыму наблюдается рост ежедневно выявляемых больных коронавирусом. В преддверии курортного сезона заново запущен медицинский обсерватор на 100 мест. Провести вакцинацию для выработки коллективного иммунитета на полуострове не удалось по причине недостаточного количества вакцин.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Ялте при выписке из роддома будут вручать наборы для младенцев. Дети, рожденные в Ялте в 2021 году, получат в подарок от властей города наборы для младенцев.
В Симферополе третьеклассник попался на торговле наркотиками. Буквально на днях на улице Севастопольская в крымской столице сотрудники полиции задержали с поличным двух наркокурьеров — 37-летнего инвалида 3 группы и 17-ти летнего ученика третьего класса.
Стало известно сколько в Крыму «зависимых» детей и подростков. В Крыму под наблюдением нарколога числится более 30 детей.
Подростку из Симферополя грозит уголовное дело за сломанную челюсть. На юного жителя Симферополя завели уголовное дело за то, что он сломал челюсть своему оппоненту во время драки, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Коронавирус в Крыму: оперативные данные
За минувшие сутки на территории республики выявлено 86 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, у 14 человек заболевание проходит бессимптомно.
Какой сегодня праздник 5 апреля фото
Сегодня, 5 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
С крымчан опять начнут брать деньги за капремонты домов
В Республике Крым возобновляется рассылка квитанций для оплаты взносов за капремонт многоквартирных домов и вывоз мусора.
Чудовище вырвалось из «ворот ада» в Керчи и поселилось на набережной
«Орлольвы» не смогли остановить монстра, который теперь «украшает» город.
19 часов назад
В Севастополе неизвестные прокатились по лестнице к Малахову кургану фото
Ночью неизвестные разрушили центральный вход объекта культурного наследия «Малахов курган». Пострадала лестница и каменные фасады перил.