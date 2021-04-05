Власть
Власти Севастополя подписали меморандум для стабилизации цен на хлеб
В Севастополе подписали меморандум для стабилизации цен на социально значимые сорта хлеба.
Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
«В условиях текущей экономической ситуации основная задача – не допустить необоснованного роста цен на социально значимый хлеб, максимально расширить круг производителей хлебобулочных изделий города Севастополя, которые подпишут резолюцию о присоединении к меморандуму и будут добросовестно исполнять его положения», – заявил директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Вадим Кирпичников.
Также сообщается, что в Севастополе объявили отбор на получение субсидий для компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию хлебобулочных изделий и хлеба.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Крыма заявляют, что «украинские банки ограбили крымчан». Спикер парламента Крыма Владимир Константинов решил, что покинув Крым «украинские банки фактически ограбили крымчан».
В Крыму решили, что полуостров ждет рост валового продукта. Рост валового регионального продукта (ВРП) в Крыму в этому году может составить 2,6%.
Россиян ждет бесконечный рост цен на автомобили. Автомобили в России за первые месяцы года подорожали на 2–8%, сообщил «Коммерсант». Тенденция коснулась многих марок, от Lada до Mercedes.
Стоимость проезда в такси может вырасти на 5-10 процентов. Тарифы на поездки в такси в этом году могут увеличиться еще на 5-10% на фоне роста цен на топливо.
В Симферополе меняются графики подачи воды в выходные дни
С 10 апреля в выходные и праздничные дни воду в Симферополе будут подавать с 8:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:00.
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой
Эксперт усомнился в надежности теплохода «Князь Владимир»
Ситуация с контейнеровозом Ever Given, который под флагом Панамы сел на мель на юге Суэцкого канала, должна послужить сигналом для пересмотра политики в отношении некоторых правил отечественного судоходства.
Чудовище вырвалось из «ворот ада» в Керчи и поселилось на набережной
«Орлольвы» не смогли остановить монстра, который теперь «украшает» город.
вчера
С крымчан начнут взымать новый налог
8 часов назад
Россиян предупредили о подорожании отдыха в Крыму летом
Отдых в Крыму летом 2021 года подорожает в среднем на 10-25%, что обусловлено ростом цен на продукты питания и ГСМ, затратами гостиниц на повышение качества услуг и закупку оборудования, необходимого для обеспечения санитарной безопасности.