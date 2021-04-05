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Власть

Власти Севастополя подписали меморандум для стабилизации цен на хлеб

17:14 понедельник, 5 апреля 2021
Севастополь

В Севастополе подписали меморандум для стабилизации цен на социально значимые сорта хлеба.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«В условиях текущей экономической ситуации основная задача – не допустить необоснованного роста цен на социально значимый хлеб, максимально расширить круг производителей хлебобулочных изделий города Севастополя, которые подпишут резолюцию о присоединении к меморандуму и будут добросовестно исполнять его положения», – заявил директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Вадим Кирпичников.

Также сообщается, что в Севастополе объявили отбор на получение субсидий для компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию хлебобулочных изделий и хлеба.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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