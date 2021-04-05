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Происшествия

В Симферополе за сутки задержали двух воров-рецидивистов

08:32 понедельник, 5 апреля 2021
Симферополь

Двое крымчан попались правоохранителям на краже из гаражей за последние сутки.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

О первой краже сообщил 51-летний житель столицы Крыма, у которого из гаража неизвестные похитили технику и оборудование на общую сумму около 100 тысяч рублей. Жертвой второй кражи стал 47-летний симферополец, у которого также «обнесли» гараж на сумму более 83 тысяч рублей.

«В результате оперативниками по подозрению в совершении данных преступлений задержаны 39-летний симферополец и 35-летний житель одного из сел Симферопольского района. Каждый из мужчин ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления», - отметили в пресс-службе ведомства, добавив, что добычу оба злоумышленника успели сторговать на городских рынках.

Против каждого из мужчин возбудили уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением. Теперь обоим рецидивистам в худшем случае грозит от двух до пяти лет тюремного заключения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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