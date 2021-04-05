Водный кризис
Развитие сюжета: Крымчанам обещают, что водохранилища скоро наполнятся ● Запас водохранилищ Крыма за месяц немножко увеличился ● В Севастополе хотят поощрять экономящих воду горожан ● Ученый предложил доставлять воду в Крым по морю на беспилотных танкерах ● В Симферополе удалось предотвратить масштабные потери воды
В Симферополе меняются графики подачи воды в выходные дни
фото © Новости Крыма
С 10 апреля в выходные и праздничные дни воду в Симферополе будут подавать с 8:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:00.
Об этом на брифинге сообщила вице-премьер Крыма Светлана Маслова.
«Главой республики Сергеем Аксеновым принято решение, что с 10 апреля график будет изменен. В выходные и праздничные дни подача воды в краны симферопольцев будет осуществляться с 8:00 до 11:00 и в вечернее время с 18:00 до 21:00», – сказала зампредседателя правительства Крыма.
По словам Масловой, решение было принято после обращения жителей крымской столицы, которые попросили руководство Крыма скорректировать графики подачи воды в выходные и праздники.
«Мы рассмотрели возможность отмены графиковой подачи воды. Отменить графики в полном объеме на сегодняшний день не представляется возможным», – констатировала вице-премьер РК.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что в рамках программы по водоснабжению Республики Крым и Севастополя до 2024 года ежесуточный объем подаваемой воды будет увеличен до 300 тысяч кубометров. Также он заявил, что в курортный сезон жители и гости Крыма будут обеспечены водой.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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В Симферополе меняются графики подачи воды в выходные дни
С 10 апреля в выходные и праздничные дни воду в Симферополе будут подавать с 8:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:00.
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