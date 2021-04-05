В Симферополе меняются графики подачи воды в выходные дни

фото © Новости Крыма

С 10 апреля в выходные и праздничные дни воду в Симферополе будут подавать с 8:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:00.

Об этом на брифинге сообщила вице-премьер Крыма Светлана Маслова.

«Главой республики Сергеем Аксеновым принято решение, что с 10 апреля график будет изменен. В выходные и праздничные дни подача воды в краны симферопольцев будет осуществляться с 8:00 до 11:00 и в вечернее время с 18:00 до 21:00», – сказала зампредседателя правительства Крыма.

По словам Масловой, решение было принято после обращения жителей крымской столицы, которые попросили руководство Крыма скорректировать графики подачи воды в выходные и праздники.

«Мы рассмотрели возможность отмены графиковой подачи воды. Отменить графики в полном объеме на сегодняшний день не представляется возможным», – констатировала вице-премьер РК.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что в рамках программы по водоснабжению Республики Крым и Севастополя до 2024 года ежесуточный объем подаваемой воды будет увеличен до 300 тысяч кубометров. Также он заявил, что в курортный сезон жители и гости Крыма будут обеспечены водой.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе футбольному клубу разрешили открыть рынок. Администрация Симферополя приняла постановление о выдаче ООО «Футбольный клуб «Таврия» разрешения на право организации рынка на улице Пушкина.

С крымчан опять начнут брать деньги за капремонты домов. В Республике Крым возобновляется рассылка квитанций для оплаты взносов за капремонт многоквартирных домов и вывоз мусора.

Севастопольских пенсионеров выгнали на трассу ради их безопасности. Севастопольцы, живущие на Зеленой горке в Инкермане, будут отрезаны от мира.

Крымчанам обещают, что водохранилища скоро наполнятся. Притоки в крымские водохранилища выше, чем уровень потребления воды.